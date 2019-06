Bce, Draghi italia riduca debito in modo credibile

La Commissione europea ha concluso che l'Italia deve ridurre il rapporto debito/PIL. E l'Italia produrrà un programma di riduzione di medio termine. Non credo che verrà chiesto un rapido calo, sarà un piano di medio termine, che, però, deve essere credibile. Non credo che verrà chiesto un rapido declino del debito. Sappiamo tutti che è impossibile. Sarà un piano di medio termine che, tuttavia, deve essere credibile e la credibilità si misura da come questo piano è architettato, pianificato e dalle azioni che seguono. Questo è quello che tutti si aspettano.