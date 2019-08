Cambiamenti climatici, danni all'economia come crisi 2008

Anche le agenzie di rating, quelle che danno le pagelle sulla solidità finanziaria del Paesi, daranno più peso nei loro giudizi al cambiamento climatico. Non a caso Moody's, una delle regine delle valutazioni, ha acquistato il controllo di una società che misura quali effetti economici hanno piogge, caldo eccessivo, uragani e siccità. Questa maggiore attenzione è destinata ad avere ripercussioni sugli Stati più esposti a questi rischi quando, per esempio, vogliono vendere titoli di Stato per finanziarsi e trovare investitori. Tutto questo è uno degli ennesimi segni che il tema del riscaldamento globale ormai è parte integrante delle strategie economiche. Numerosi studi d'altra parte ci dicono che l'innalzamento delle temperature è una minaccia non solo per la salute, ma anche per le finanze. Basti pensare che in risposta allo scetticismo di Donald Trump, un rapporto commissionato al Congresso americano ha messo nero su bianco che a causa del riscaldamento globale gli Stati Uniti rischiano di subire perdite superiori a quelle causate dalla crisi finanziaria del 2008: un crollo del prodotto interno lordo che, secondo alcune stime, sarebbe nell'ordine del 4% alla fine del secolo. Anche gli altri Paesi più ricchi del pianeta sarebbero travolti da questo tsunami. Ma a pagarne di più le conseguenze sarebbero le popolazioni più povere, Asia del sud e Africa dell'ovest in testa, con un evidente paradosso: chi inquina di più subisce in proporzione meno danni. A sottolineare questa nefasta conseguenza è, fra gli altri, l'ONU, che calcola in 80 milioni i posti di lavoro che si perderanno nel mondo entro il 2030 con un aumento della temperatura di un grado e mezzo.