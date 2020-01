Carovita 2019, verdure al top ma scende prezzo internet

Nel 2019 ha risparmiato di più chi ha comprato un tablet nuovo di chi ha mangiato verdura, ovviamente in proporzione rispetto ai prezzi dell'anno precedente. Sta tutto in questo apparente paradosso, il saliscendi dei prezzi nell'anno appena trascorso. Un saliscendi, fotografato dall'Istat che, dati alla mano, ha evidenziato nel 2019 un aumento del prezzo di cavoli, insalata e pomodori, a fronte di una riduzione anche consistente del costo, per esempio, degli elettrodomestici o di tutto ciò che riguarda la comunicazione, settore che risulta in deflazione. Si abbassano del 15,1 %, infatti, i prezzi per le connessioni internet dell' 8% quelli per i servizi di telefonia mobile, così come per l'acquisto di PC portatili o tablet. È stato invece più costoso lo scorso anno, spostarsi in treno con i biglietti che hanno subito rincari del 7% e anche in aereo, se si pensa che volare verso la città europea è costato il 6,2% in più rispetto al 2018. Quanto alle spese più comuni non ci sono grandi oscillazioni rispetto all'anno precedente. Mangiare una pizza o consumare al bar è costato l' 1,4% in più, mentre latte intero, pasta, caffè sono scesi rispettivamente dello 0,6 dello 0,2 e dell' 1%. Discorso a parte per i prezzi della frutta. Le mele in particolare, il cui costo si è ridotto del 12%. Sono aumentate invece le spese per la casa. Nel 2019 una famiglia media ha sborsato tra acqua, elettricità e combustibili 140,8 euro in più rispetto all'anno precedente, aggravio che ha sfiorato i 150 euro se si considera un nucleo con due figli, secondo il Codacons. Infine, nel saliscendi dei prezzi ci sono anche le città. Secondo l'unione nazionale consumatori, Bolzano, Modena Trapani sono state le città più care del 2019, Ancona, Perugia e Sassari, le più convenienti