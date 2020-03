Coronavirus, Boccia a Sky Tg24: perdita 100 miliardi al mese

Noi come Italia produciamo un prodotto interno lordo, che è il fatturato del Paese, di circa 1.800 miliardi all'anno, ossia, 150 miliardi al mese. Se chiudono il 70% delle attività economiche a spanne del Paese, quotano 100 miliardi al mese. Da un lato lo dobbiamo, chiaramente, combattere il virus e tenere aperte quelle filiere che permettono a tutti noi italiani di avere prodotti alimentari e farmaci nelle farmacie e prodotti, chiaramente, per gli ospedali; la seconda è occuparci e preoccuparci che queste aziende, che sono chiuse per motivi cogenti e per motivi volontari, che non sono essenziali, possano poi riaprire e quindi la consapevolezza che siamo entrati in una cosiddetta economia di guerra.