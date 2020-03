Coronavirus, da banche anticipo cassa integrazione

Per accelerare i tempi, saranno le banche a pagare la cassa integrazione a quei lavoratori che non stanno andando in azienda perché l'attività è sospesa a causa delle restrizioni per l'epidemia del coronavirus. Gli istituti di credito anticiperanno il sussidio fino a un massimo di 1.400 euro, ci penserà poi l'INPS a integrare l'eventuale somma mancante. E così i dipendenti riceveranno sul loro conto corrente, senza costi aggiuntivi. Sui tempi c'è qualche incertezza. L'iter richiede diversi passaggi, ma il Governo è convinto che i primi assegni potranno arrivare nel giro di un paio di settimane. La cassintegrazione riguarda potenzialmente fino a 10 milioni di persone. Il Governo l'ha allargata alle aziende che normalmente non possono utilizzarla e copre 9 settimane. Il Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo ha però annunciato che questo periodo sarà allungato e che verrà prorogato ad aprile e maggio anche l'indennizzo per i lavoratori autonomi che potrebbe aumentare da 600 a 800 euro. Per questo aiuto, spetta all'interessato presentare la domanda sul sito dell'Inps, la richiesta si può far partire dal 1° aprile. Stessa data di partenza e stessa modalità per il bonus baby sitting da 600 euro per le famiglie che hanno figli fino a 12 anni di età. È alternativo al congedo, che invece va chiesto alla propria impresa e dà diritto alla metà dello stipendio. Anche per questi tipi di sostegno il Governo prevede la proroga e che i primi denari arriveranno a metà aprile. Intanto, è già possibile richiedere la sospensione del mutuo per la prima casa, mentre i comuni si stanno attivando per i bonus spesa, gli aiuti alimentari riservati a chi è in maggior difficoltà. In media dovrebbe trattarsi di 400 euro a famiglia. Allo studio, è infine è il cosiddetto “reddito d'emergenza” l'idea di dare un contributo, si parla di 400 euro, a quei lavoratori precari che non beneficiano di alcun sussidio.