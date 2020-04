Coronavirus, le opzioni a disposizione dell'Ue per gli aiuti

Dotare gli stati membri delle risorse necessarie a contrastare i danni economici provocati dalla pandemia. Su questo oggi è al lavoro l'Europa e sul tavolo ci sono varie opzioni. Gli eurobond, cioè titoli europei garantiti da tutti gli Stati, al momento non sono in cima alla lista. Oggi si guarda soprattutto a 3 istituzioni già in grado di emettere debito con garanzia europea. Il concetto, insomma, è simile a quello degli eurobond, ma si tratta di strumenti già esistenti, che andrebbero ad aggiungersi al piano della BCE da 750 miliardi, oltre ai vari piani di aiuti varati dai singoli Stati. La Commissione Europea ha presentato il programma “Sure”, una sorta di cassa integrazione, il cui obiettivo è non far perdere il posto ai lavoratori europei. Si tratterebbe di raccogliere, emettendo titoli garantiti dall'UE, 100 miliardi di euro da dividere tra i vari Paesi a seconda del bisogno, con Italia e Spagna, quindi, in cima alla lista. Per quanto riguarda il fondo Salva-Stati Europeo, anch'esso può già emettere titoli di Stato garantiti dall'intera Europa, grazie alla sua dotazione di 410 miliardi di euro. Il problema è che per com'è strutturato adesso, essendo stato creato durante la crisi del debito, impone vincoli molto pesanti ai Paesi che ricevono i soldi, prestiti che possono arrivare al 2% del Pil che per l'Italia significherebbero circa 35 miliardi. Per questo ora si lavora alla possibilità che gli Stati possano ricevere prestiti con condizioni molto leggere e uguali per tutti e rimborso a lunga scadenza. Sul tavolo c'è anche una linea di credito da parte della Banca Europea degli Investimenti, la cui missione è, appunto, già oggi, erogare prestiti per finanziare progetti di infrastrutture. Si tratterebbe di creare un fondo di 25 miliardi per garantire l'emissione di bond e attivare investimenti per 200 miliardi, allargando l'attuale raggio di azione della Banca ed estendendolo ad ambiti specifici legati all'emergenza.