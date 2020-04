Coronavirus, Todde su Mes: "Non è strumento straordinario"

Qualsiasi strumento che ha condizionalità, è uno strumento che non può essere, come dire, preso in considerazione in questo momento. Se stiamo parlando di strumenti straordinari, bisogna parlare di strumenti che lasciano da parte le condizionalità e quindi questo sistema in cui ti dicono: Stato se tu ti indebiti, a questo punto facciamo i conti dopo. Ma parliamo di solidarietà, parliamo di condivisione del debito, parliamo di strumenti comuni. Questo è il tipo di discorso che l'Europa deve fare in questo momento. Quindi, al di là dei nomi che francamente non mi appassionano, io voglio capire che cosa… quali sono poi le cose che noi, in termini di cittadini, in termini di eredità che lasciamo, appunto, ai nostri figli e ai nostri nipoti ci ritroviamo a gestire.