Coronavirus, Visco: "Difficile stimare effetti su economia"

Ai fattori di rischio si sono ora aggiunte le possibili ricadute della diffusione del nuovo coronavirus, specie sull'economia cinese che negli ultimi anni è stata uno dei principali motori della crescita mondiale. Ora l'effetto sull'economia italiana delle misure adottate in tutto il mondo per far fronte per contenere il contagio non potrà che essere negativo. Ne stiamo valutando con gli strumenti che abbiamo, le possibili entità ed è difficile da quantificare, così com'è difficile stimare la durata di questi effetti.