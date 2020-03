Decreto Cura Italia, cosa fare per ottenere aiuti economici

Come ottenere gli aiuti economici per famiglie, lavoratori e imprese colpite dagli effetti del Coronavirus? Alcuni saranno automatici per altri bisognerà attivarsi. Vediamo come fare per le misure principali. Tutti i dipendenti che sono andati, a marzo, in ufficio o in fabbrica non dovranno fare nulla per ottenere il bonus previsto dal Governo, si troveranno in busta paga il premio che varia in base ai giorni di presenza e non vale per lo smart working. Al massimo si tratta di 100 euro netti. Se si è andati, per esempio, per 10 giorni, si otterrano poco più di 38 euro. Va invece chiesto al proprio datore di lavoro il congedo parentale speciale di cui possono usufruire i dipendenti, collaboratori e chi ha partita Iva, permette di stare a casa fino a 15 giorni per chi ha bambini non oltre i 12 anni con metà dello stipendio, 5 giorni non retribuiti per chi ha figli più grandi. In alternativa c'è il contributo fino a 600 euro per la baby sitter. Per ottenerlo bisogna utilizzare il sito internet dell'INPS, registrandosi e richiedendo un borsellino speciale dove sarà accreditato il contributo. Analoga procedura per l'indennizzo da 600 euro mensili e non tassati per i lavoratori autonomi. Sempre online sul sito dell'INPS, è compito delle aziende, la richiesta per gli ammortizzatori sociali per i lavoratori, estesi a chi finora non ne beneficiava. Per quanto riguarda i negozianti che pagano l'affitto per la bottega, costretta alla chiusura per l'epidemia, ci sarà uno sconto fiscale del 60% sul canone, si detrae dalle altre tasse dovute, cioè va in compensazione. Per la sospensione del rimborso, di prestiti e altri tipi di finanziamenti, le piccole e medie imprese devono chiedere alla propria banca, stessa procedura per la moratoria del muto sulla prima casa per chi ha perso il lavoro o è finito in cassa integrazione per oltre 30 giorni, nonché per i liberi professionisti e gli autonomi che subiscono un calo di fatturato di oltre il 33%. Non bisogna fare nulla per la sospensione delle cartelle esattoriali, si è esentati dal pagamento sino al 31 maggio, ma bisogna saldare il tutto entro fine giugno. Rinviate al 31 maggio anche le rate per la Rottamazione Ter ed il Saldo e Stralcio.