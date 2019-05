Decreto famiglia rinviato, mancano le risorse

Sfuma l'obiettivo di varare, prima del voto europeo, il decreto per aiutare le famiglie con bimbi piccoli e incentivare le nuove nascite. Il provvedimento voluto dai 5 Stelle si incaglia non per i dissidi con la Lega, che aveva presentato misure alternative, alimentando lo scontro all'interno del Governo, ma perché i denari per finanziarlo non ci sono. Lo dice chiaramente il Ministro del Tesoro Giovanni Tria, quando parla di coperture al momento non individuate. Il numero uno di via XX Settembre, conferma quanto rilevato qualche giorno fa dalla Ragioneria dello Stato, di cui condivide anche le motivazioni. Solo a fine anno si capirà davvero se il reddito di cittadinanza, costerà meno del previsto e di conseguenza, solo allora si avrà la certezza sull'esistenza di quel miliardo di euro, invocato da Luigi di Maio, per aiutare il ceto medio che ha difficoltà ad andare avanti con i cui figli. Tutto rinviato dunque, nella migliore delle ipotesi, perché nel menù della politica economica le misure in gioco sono molte. A partire dalla manovra per l'anno prossimo col suo carico da oltre 23 miliardi necessari per evitare l'aumento dell'IVA. Su questo punto, Tria ribadisce come si stia lavorando per impedire il rialzo dell'imposta sui consumi, pur ricordando di essere dell'idea che sarebbe meglio pagare più IVA e meno tasse sui redditi, cioè IRPEF. Il Ministro non metto un muro davanti alla flat tax, voluta dalla Lega, ma aggiunge che, per realizzarla, bisognerebbe tagliare un po' di spese e comunque, bisogna vedere come sarà disegnata. In pratica servirebbe una riforma complessiva del fisco che, nella mente di Tria, comporterebbe un colpo di spugna sugli 80 euro varati dal Governo Renzi, 5 anni fa, alla vigilia delle scorse elezioni europee. Per il Ministro dell'Economia, il bonus fiscale è un provvedimento tecnicamente sbagliato, abolirlo permetterebbe di recuperare 10 miliardi l'anno. Risorse necessarie come il pane per far quadrare una manovra difficile come quella all'orizzonte. Ma il prezzo politico da pagare rischia di essere molto salato. Undici milioni di lavoratori con redditi medio bassi, si ritroverebbero con meno quattrini in tasca.