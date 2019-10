Draghi, ultimo giorno a Bce: Esperienza intensa e profonda

“Che cosa porta con sé non come super Mario, ma come Mario Draghi? Cosa porta con sé di personale in questo lavoro? Che cosa rimane di questa esperienza come Presidente della Banca Centrale Europea? Su un livello più personale, i miei amici mi dicono che seguire la politica monetaria è noioso, ma con la sua Presidenza non è stato affatto noioso, e io ho imparato molto”. “Grazie. Grazie dei complimenti. Si dovrebbe cercare sempre di non essere noiosi. Per quanto riguarda la domanda, è molto profonda, non è semplice rispondere. Certamente questa esperienza è stata molto intensa, profonda e affascinante. Questo ovviamente lo porto con me. Poi quanto questo sarà riflesso a livello personale è ancora troppo prematuro dirlo. Quindi grazie”.