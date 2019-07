Fisco, entro 31 luglio domanda proroga rottamazione-ter

L'appuntamento per chi ha debiti col fisco e vuole metterci una pietra sopra, sfruttando un forte sconto, è il 31 luglio, data che interessa chi vuole rottamare cartelle esattoriali per tasse, contributi e multe non versate tra il 2000 e il 2017, non pagando sanzioni e interessi. La scadenza di mercoledì vale sia per chi ha presentato la domanda di questa terza edizione della sanatoria entro il 30 aprile, sia per chi deve ancora farlo e intende utilizzare la proroga. Chi ha ricevuto la lettera col via libera dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione alla rottamazione, il 31 luglio deve pagare la prima rata o tutto nel caso si sia scelto di saldare in un'unica soluzione. Sono coinvolti 1,2 milioni italiani, ma in realtà l'ultimo giorno di questo mese non è perentorio, perché c'è una tolleranza di 5 giorni. Chi però salta anche questa data perde ogni beneficio. In pratica non si potrà utilizzare lo sconto e il fisco potrà avviare la procedura prevista per riscuotere il dovuto. Per il versamento ci si può rivolgere alla propria banca, sia allo sportello che on line, alla posta, nei tabaccai che offrono il servizio e, ovviamente, agli sportelli della riscossione. Per quanto riguarda poi la proroga chi non ha fatto la domanda entro aprile può farla entro mercoledì. Parliamo della rottamazione, ma anche del saldo e stralcio, cioè la riduzione del debito fiscale per le famiglie in difficoltà. Per aderire bisogna compilare i moduli che si trovano sul sito internet dell'Agenzia Riscossione e inviare il tutto per posta elettronica certificata o presentarlo allo sportello. Si può saldare a rate e non si pagano sanzioni e interessi. Lo Stato si aspetta che con la rottamazione-ter incasserà 21 miliardi di euro, ma occorreranno diversi anni per raggiungere questa cifra, visto che la rateizzazione può durare fino a 5 anni. Inoltre c'è da tenere a mente quanto osservato dalla Corte dei conti. I contribuenti che a fine 2018 hanno chiesto le varie versioni delle rottamazioni avrebbero dovuto versare quasi 22 miliardi, ma all'Erario ne sono arrivati meno della metà.