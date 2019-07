Flat tax, le domande di Confindustria

Ancora non abbiamo sufficienti informazioni per dare un giudizio compiuto su una proposta di questo tipo, non è chiaro, le faccio un esempio, se questa aliquota unica del 15% si applichi soltanto a quei redditi o si applichi fino a quella fascia di reddito ma ne beneficiano anche quelli che stanno nelle aliquote superiori. Così come non è chiaro cosa ci sia in questa grande e unica deduzione, che è stata pure annunciata da Siri questa mattina, si è parlato di alcune possibili forme di copertura che vanno dai risparmi di spesa su alcune misure che sono state varate lo scorso anno dal Governo, ad altre tipologie di riordino fiscale, però non è chiaro come appunto si reperiranno quelle risorse che sono molto rilevanti, soprattutto non è chiaro come saranno coperti altri impegni di spesa, a partire dalle clausole di salvaguardia Iva che quotano per il prossimo anno circa 23 miliardi di euro.