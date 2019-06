Fusione FCA-Renault, Di Maio: fallita per intervento Francia

L'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione, neanche Renault è tanto contenta di questo interventismo che c'è stato da parte del Governo francese. Quella è un'operazione di mercato, un'operazione che poteva aiutare l'Italia però, se si fa un'operazione di mercato e c'è una grande multinazionale, una grande azienda come FCA dall'altra parte parla con la sua omologa, che è un'altra azienda, non che interferiscono continuamente ministri e addirittura Presidenti della Repubblica. Secondo me la Francia non ha affatto una bella figura.