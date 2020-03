Gualtieri: "10 mld a lavoro affinché nessuno perda il posto"

Abbiamo un capitolo molto corposo che vale più di 10 miliardi di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del Coronavirus. Abbiamo esteso, come avevamo annunciato, gli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti e copriamo tutti i lavoratori autonomi, stagionale e altre forme di lavoro con un assegno di 600 euro per il mese di marzo.