Gualtieri: asili nido gratis per molte famiglie da gennaio

La presenza di disuguaglianze ancora significative rende necessari ulteriori interventi e per questo la legge di bilancio prevede un capitolo importante a sostegno di welfare e famiglia. Le misure sono importanti, varie. Ne sottolineo alcune, come quella, ad esempio, che riguarda la gratuita degli asili nido, una misura molto importante non solo dal punto di vista del welfare e dell'eguaglianza, ma anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile e alla mobilità sociale. Vorrei sottolineare che da questo punto di vista, rispetto anche all'annuncio originario del Governo che parlava di una misura a partire da settembre, la misura sarà in vigore già dal 1° gennaio e consentirà la sostanziale gratuità degli asili nido per la maggioranza, la grande maggioranza delle famiglie italiane.