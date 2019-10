Gualtieri: manovra va verso corretto indebitamento ed è espansiva

la legge di bilancio italiana, che ha scelto di evitare la strada di una restrizione che avrebbe avuto conseguenze negative in questa congiuntura economica, ma al tempo stesso ha scelto di garantire la sostenibilità della finanza pubblica mettendo il debito su una traiettoria opportunamente discendente. In questo quadro è stato possibile, individuando quello che a mio giudizio è l'appropriato e corretto livello di indebitamento, disinnescare integralmente il previsto aumento dell'IVA, avviare una riduzione del carico fiscale per il lavoro dipendente, rafforzare le misure per la famiglia, rilanciare gli investimenti con un focus particolare sul sostegno alla transizione verso modelli di economia sostenibili, verso l'innovazione e verso il Mezzogiorno.