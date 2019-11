Gualtieri: migliorare plastic tax ma stop abuso

Abbiamo avviato una riflessione tecnica in un dialogo anche con gli operatori del settore e auspichiamo che il Parlamento intervenga per migliorare questa misura e mettiamo a disposizione anche l'expertise, il lavoro che stiamo facendo con gli operatori per rimodulare questa misura e salvaguardando la ratio di un intervento che disincentivi l'utilizzo, l'abuso della plastica monouso e, quindi, favorisca processi produttivi e anche organizzativi, diciamo così, che riducano l'utilizzo di questa sostanza, di questo prodotto e, al tempo stesso, però, moduli meglio la misura in modo da evitare ricadute negative sul settore, che noi abbiamo un forte interesse, invece, che investa, che rafforzi la sua capacità innovativa.