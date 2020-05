Gualtieri: sentenza Bce senza conseguenze

Primo, la sentenza non riguarda in alcun modo le misure di politica monetaria assunte dalla Bce per far fronte alle conseguenze economiche e finanziarie del Coronavirus, compreso il programma PEEP, cosiddetto, di acquisto titoli per almeno 750 miliardi e le modalità della sua implementazione. Sono certo che questo chiarimento avverrà in tempi rapidi e che quindi la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica, nel senso che la Bundesbank continuerà ad essere parte attiva della politica monetaria comune europea, quindi continuerà ad acquistare i titoli di Stato tedeschi.