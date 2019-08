Manovra, Durigon: incontro positivo con i sindacati

E' giusto che ascoltiamo e sentiamo. Idee ne sono venute. Guarda oggi, quando, comunque sia, si è trovato un punto, secondo me, anche abbastanza importante sul lavoro, che è anche quella possibilità di rivedere il decreto dignità e, quindi, secondo me, per dare ancora spinta, un decreto dignità che ha dato buoni risultati su quello che è il tempo indeterminato. Vedremo cosa possiamo migliorarlo, questo noi della Lega già avevamo presentato alcune norme di legge che potevano in qualche modo migliorarlo. Oggi anche il Ministro Di Maio ha detto dopo un anno è pronto ad ascoltare i cambiamenti, ciò che serve per migliorare questo decreto, che è stato davvero importante, lo ribadisco, perché ha creato migliaia e migliaia di posti a tempo indeterminato, quindi ha qualificato il mondo del lavoro. Vediamo di fare le ultime modifiche che possono già essere sicuramente una miglioria su quello che è il turnover.