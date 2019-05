Manovra, Garavaglia: non aumenteremo l'Iva

Alla domanda del conduttore “aumentate l'IVA sì o no?”, noi abbiamo risposto come va risposto. Il Parlamento ha votato una risoluzione che impegna il Governo a non farlo e quindi la risposta è: “Il Governo non lo fa”. Okay? Questo è il primo punto. Poi, come è stato fatto negli anni precedenti, un mix di azioni in legge di bilancio che sarà un po’ di spending review, un po' di revisione delle cosiddette tax expenditures che sono una marea, quindi ci sono mille possibilità. Ecco, dall'insieme di queste cose e dalla contrattazione che si fa tutti gli anni con la Commissione europea, il mix di queste cose darà la soluzione.