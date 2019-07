Migranti, Di Maio attacca ONG che prendono persone in acque libiche

Io so che la Marina libica sta portando avanti un lavoro nelle acque SAR libiche che sono di loro competenza e quando ci sono barche fuori dalle SAR libiche intervengono le nostre Marine maltese e italiana. Se invece stiamo dicendo che su 1000 persone che preleva la Marina libica in un periodo, ogni tanto la ONG va lì, ne prende 50 e le porta in Italia per sfidare questo Governo, per me è un atteggiamento disonesto intellettualmente.