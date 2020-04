Padoan, capire criteri distribuzione soldi europei

Intanto ci sono 3 domande che uno dovrebbe porsi per valutare questo pacchetto, una volta che sarà definito. Primo a che servono i soldi? Secondo: come si finanziano? Terzo: quali sono i paesi che ne beneficeranno di più? E perché? Finché noi non abbiamo dato una risposta a queste domande non sappiamo se l'ammontare di risorse, dichiarate che l'unione europea vuole mettere sul tavolo, sono sufficienti.