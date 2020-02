Ryanair: non siamo interessati ad Air Italy

Non vedo un motivo per cui dovrebbe avvenire una ricapitalizzazione di Air Italy, quando si guarda attentamente, e noi lo abbiamo fatto, a questa compagnia, si comprende quanto sia improduttiva. È stata colpita dalle vicende del 737 Max, dai ritardi e così via, ma anche se si considera questo aspetto, circa la metà del personale di Air Italy è impegnata nel rapporto diretto con i clienti. I piloti e il personale di volo rappresentano circa il 55% dello staff totale, mentre a Ryanair sono circa l' 85 per cento. Ciò significa efficienza e ci permette di non perdere mostruose quantità di denaro, com'è capitato a Air Italy e ci permetterà di offrire un servizio solido e affidabile in futuro.