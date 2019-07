Salario minimo, Tridico: contratti fanno dumping sociale

La contrattazione collettiva nazionale oggi, dopo vent'anni di flessibilità, di relazioni aziendali, di un mondo che è cambiato e che ha visto indebolire la contrattazione collettiva centralizzata e ha visto soprattutto non partire, almeno in Italia, adeguatamente la contrattazione secondaria di secondo livello, i contratti centrali non riescono più a tutelare adeguatamente i salari, anzi molto spesso, proprio per come oggi vengono a essere fatti i contratti, non svolgono più quella funzione anticoncorrenziale. Svolgono, invece, una funzione concorrenziale. Mi riferisco al dumping dei salari, ma questa è la giurisprudenza.