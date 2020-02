Sassoli su bilancio Ue: vivere meglio competizione nel mondo

Se le distanze non si accorceranno, noi avremo meno possibilità di vivere con successo la competizione nel mondo globale. Distanze, come accorciarle? Come accorciare le distanze tra il Nord e il Sud, tra il centro e le nostre periferie. Le distanze che propongono dinamiche di disuguaglianza profonda, che mettono le nostre società in posizioni di forte svantaggio.