Sussidi virus, da oggi le domande: sito Inps in tilt

Non è necessario precipitarsi a chiedere l'indennizzo da 600 euro per i lavoratori autonomi, per il sussidio legato all'emergenza coronavirus non sarà data priorità a chi compila la domanda per primo sul sito internet dell'INPS. Dopo la confusione delle scorse ore, è lo stesso Istituto di previdenza a confermarlo, ma il portale è stato preso d'assalto da una valanga di richieste che l'hanno mandato in tilt, rendendo pubblici una serie di dati privati. Intanto arriva l'ennesima rassicurazione del Governo, stavolta, per bocca del Ministro Roberto Gualtieri. L’indennità per le partite iva, a breve sarà rafforzata. Il titolare del tesoro, non dice se salirà a 800 euro, così come ventilato, ma pare certo che verrà reiterata. Al momento, infatti, i 600 euro che non saranno tassati, sono solo per marzo e i fondi stanziati ammontano a 2,9 miliardi, per una platea potenziale di beneficiari di circa 5 milioni di persone. In questa categoria rientrano artigiani, commercianti, coltivatori diretti, collaboratori sportivi e altri co.co.co., nonché i professionisti, i quali però ci sono limiti di reddito. Inoltre chi fra questi è iscritto a un ordine deve rivolgersi alla sua cassa previdenziale e non all'INPS. Per inviare la domanda online è necessario avere il pin, una chiave d'accesso al sito. Chi non ce l’ha può averla con una procedura semplificata e più rapida del normale. Stessa procedura per la richiesta del bonus baby sitting da 600 euro. Si può già fare. Spetta alle famiglie che hanno figli fino a 12 anni di età ed alternativa al congedo dal lavoro al 50% dello stipendio. Per operai e impiegati poi è partita la cassa integrazione allargata. La richiesta la deve fare l'azienda e i soldi previsti per metà aprile, come per le altre misure possono essere anticipati dalle banche. Anche la cassa integrazione, ha confermato Gualtieri, sarà estesa e ci saranno nuovi aiuti. Si parla di 400 euro per chi finora è stato escluso da ogni tipo di sussidio.