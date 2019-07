Tria: fuga cervelli all'estero ci fa perdere 14 miliardi

Stiamo disperdendo così talenti, ma anche risorse. L'inversione di trend della fuga di cervelli all'estero che sta conoscendo l'Italia ci fa perdere circa 14 miliardi all'anno, ovvero poco meno dell'1 per cento del PIL. Questa è la ragione per cui accolgo molto positivamente la vostra iniziativa di proporre un piano strategico per il digitale, che metta insieme le diverse leve della trasformazione digitale.