Uk, Alan Turing sulle banconote da 50 sterline

All'estero, adesso siamo nel Regno Unito per mostrarvi alcune immagini, quelle che appariranno sulle nuove banconote da 50 sterline. Eccolo qui il viso del genio inglese Alan Turing. Nato nel 1912 a Londra, morto suicida nemmeno a 43 anni, considerato uno dei matematici più brillanti della sua generazione, nonché un pioniere dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Durante la seconda guerra mondiale inventò una macchina capace di carpire tutti i segreti della celebre Enigma, macchina utilizzata dai nazisti per scambiarsi messaggi in forma cifrata. Nonostante questo, Turing venne perseguitato e condannato in Inghilterra per la sua omosessualità.