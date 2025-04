Accordo Beko, incentivi all'esodo e intesa su sito Siena

"Se siamo arrivati a questo punto è merito di tutte le persone che stanno guardando verso qua oggi, e anche di questi di qua chiaramente. Ognuno c'ha messo il suo. E questo ci ha permesso di portare a casa un accordo, che sicuramente rispetto alle basi di partenza, mette molto di più in sicurezza lo stabilimento e i lavoratori di Siena". Dopo 12 ore di trattative al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, c'è un accordo quadro tra la Beko e i sindacati che i lavoratori dovranno adesso votare. L'azienda turca che aveva annunciato 2.000 esuberi e la chiusura dei tre stabilimenti in Italia, ha messo da parte i licenziamenti collettivi. Ridotti di oltre la metà saranno gestiti esclusivamente attraverso uscite volontarie con incentivi che potranno raggiungere i €90.000 in base all'età dei dipendenti. La svolta per quanto riguarda il sito di Siena e i suoi quasi 300 lavoratori, sta nell'acquisto dello stabilimento da parte di Invitalia con il Comune, una mossa che dovrebbe facilitare la reindustrializzazione. "Possiamo dire che oggi cambia tutto. Cambia che lo stabilimento sarà acquistato per la prima volta da una società statale, quindi dal governo, che c'è l'impegno della multinazionale a mantenere in costanza di rapporto di lavoro i 299 lavoratori fino al 31/12/2027 e quindi abbiamo guadagnato due anni di tempo". Due anni che dovranno servire a dare un futuro lavorativo a questa gente e a questa città. Beko ha confermato di voler andarsene e ad oggi manca il soggetto che possa dare continuità ai lavoratori a cui è sempre stato vicino anche Don Carmelo. "E' una bella notizia, ma la speranza è anche che i 299 lavoratori possano avere comunque una continuità all'interno dello stabilimento". "Ci hanno detto che hanno già ricevuto due o tre manifestazioni di interesse, ma la strada è ancora lunga". .