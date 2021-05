Alitalia, Giorgetti: passo in avanti

Abbiamo fatto dei passi in avanti, non è finita. Ci sono tanti passaggi tecnici e non solo, però sicuramente oggi è un tappa importante verso la soluzione del problema. Abbiamo il dovere di garantire l'operatività nella stagione estiva, poi ci sarà una nuova compagnia che partirà e partirà alle condizioni che si stanno definendo. La nuova compagnia anche il Governo vuole che nasca in condizioni di sostenibilità economica e quindi, come tale, ci sono delle condizioni di mercato, perchè non si può fare semplicemente un'azienda di Stato, deve essere un'azienda che dimostra di poter restare sul mercato e, quindi, questo è quello che chiede la Commissione Europea ma che vuole anche il Governo italiano.