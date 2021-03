Alitalia, Giovannini: partita complessa, è un cubo di Rubik

Il tentativo in corso è di sostegno al progetto di far partire un vettore nazionale robusto, in grado tra l'altro di fare alleanze. La partita è complessa anche perché da Bruxelles. Sappiamo che c'è una posizione molto chiara sull'evitare aiuti di stato. È un cubo di Rubik, si potrebbe dire, perché la questione non è solo a livello nazionale, ma può immaginare che ciò un'attenzione molto forte da parte di altre compagnie internazionali che legittimamente pretendono che le regole europee siano osservate.