Alluminio e acciaio: i primi dazi Usa sulle merci italiane

Ma di cosa si tratta? Beh, ricordiamo i dazi sono tasse all'importazione, quindi se si vuole vendere un prodotto italiano negli Stati Uniti, questo prodotto costerà di più. In particolar modo si parla di alluminio e acciaio. Andremo poi a vedere tra l'altro chi lo paga questo extra costo, perché non sempre, anzi quasi mai, è l'azienda che vende questi prodotti dall'estero. 25% sulle materie grezze alluminio e acciaio e su tutti i prodotti derivati. È un mercato molto grande, sono centinaia di miliardi. Chi vende questi prodotti oggi agli Stati Uniti? Perché i dazi sono applicati su tutto il mondo, soprattutto Canada, Cina, Messico. Dov'è l'Italia? Eccoci qua, non siamo tra i principali fornitori, infatti non siamo tra i paesi più colpiti. Vendiamo circa tra gli uno e due miliardi di euro di export made in Italy di alluminio, acciaio e derivati che saranno che sono colpiti appunto da questi dazi. A livello europeo siamo circa tra gli otto e i nove miliardi. Quanto valgono queste percentuali? Sono valgono anche per l'Italia circa il 2% dell'export europeo verso l'America e lo 0,05% rispetto al Pil. Quindi non parliamo di un impatto così importante di questi primi dazi americani, appunto su alluminio e acciaio. La Commissione europea ha già preparato una risposta 232 misure che entreranno in vigore il primo aprile, che erano state erano i vecchi contro dazi annunciati nel 2018 contro i primi le prime tariffe americane, ancora Trump, uno sempre sull'alluminio e acciaio europeo. Saranno dazi, per esempio, sul whisky sui jeans americani sulle moto Harley Davidson, sui semi di soia, prodotti tra l'altro che vengono che arrivano da stati repubblicani, molto spesso quindi studiati per fare più male possibile ai repubblicani e al presidente Trump. Da metà aprile dovrebbero arrivare altri dazi, addirittura diciotto miliardi ma ci vuole l'accordo di tutti gli stati europei. Vediamo la montagna di tariffe che sono in arrivo, promesse 25% su alluminio e acciaio, partiti dazi reciproci dal due aprile per Iva, multa antitrust e dazi su tutte le merci europee. Ricordiamo che Trump dice che l'Europa è stata fondata per truffare gli americani. Ma chi alla fine li pagherà? Beh, guardiamo l'esempio storico. Nel 94% dei casi i dazi sono stati pagati dagli stessi americani che li hanno introdotti. .