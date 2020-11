Amendola, nessuna criticità da Ue su piano Italia

Non c'è nessun Paese che ha presentato adesso il piano nazionale per la ripresa e la resilienza perché la presentazione ufficiale noi ci auguriamo che avverrà a gennaio. Certo, siamo preoccupati per questo veto ungherese e polacco che potrebbe ritardare tutte le procedure, ma il lavoro che si sta facendo è un lavoro di completa collaborazione con la Commissione. Ma dire che c'è un allarme, dire che ci sono litigi tra me e addirittura il mio amico e collega Gualtieri sono notizie - mi spiace, e sottolineo il massimo rispetto per la stampa - destituite di ogni fondamento.