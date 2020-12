Anfia: necessario rifinanziare ecobonus per le auto nel 2021

Gli incentivi secondo lei, visto che hanno mitigato, lei l'ha ben spiegato, tutta questa situazione dovuta al Covid, vanno rifinanziati? Secondo lei c'è speranza che vengano finanziati? Io credo che sia una una politica strategica per l'Italia e quindi devono essere rifinanziati. Lavoriamo costantemente per far sì che queste proposte siano in modo bipartisan inserita nella finanziaria, quindi riprendere per il 2021 ciò che di positivo hanno dato in termini di beneficio, in termini di fruibilità i bonus 2020. Quindi con un ampliamento, un bonus che deve vedere anche l'intersezione di un altro pezzo importante di mercato, quello dell'auto aziendali che devono avere un'IVA in deducibilità 100% per le vetture elettriche e 80% per le ibride.