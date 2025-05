ANPIT – crescita felice, nuovo modello di sviluppo

Formazione, lavoro, sviluppo, codice degli appalti, Jobs Act e incentivi. Questi i temi affrontati durante la quinta edizione di Apotheke, la scuola di formazione di ANPIT Azienda Italia, Associazione nazionale per l'industria e il terziario, rivolta ai quadri dirigenti dell'associazione, imprenditori e professionisti, allo scopo di fornire supporto su argomenti di interesse per la propria attività. Tre giorni in cui saranno anche premiati i vincitori del Concorso Cambiamenti, borsa di studio di ANPIT dedicata a sostenere il talento e l'innovazione tra i giovani. "Apotheke è l'annuale scuola di formazione di ANPIT per gli imprenditori associati, per i nostri quadri dirigenti e come dire, mettere assieme gli strumenti per consentire ai ai nostri sul territorio di svolgere bene la loro attività di impresa. E come ogni anno premieremo i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia in un concorso, Sul tema della crescita felice quest'anno che è l'idea di come si possa coniugare la crescita con la con l'equità, con la sostenibilità. Il vincitore vedrà pubblicato sulla nostra rivista Apotheke proprio il suo il suo tema." Il nuovo numero della rivista monografica Apotheke è dedicato al tema della crescita felice, e a un nuovo modello di sviluppo dove sia possibile coniugare la crescita con l'equità, la giustizia sociale e il benessere. ANPIT è stata in prima linea nell'analisi della legge sulla partecipazione dei dipendenti approvata in Senato a maggio di quest'anno. "Abbiamo avuto un riscontro molto positivo rispetto all'idea di partecipazione dei lavoratori, cioè di introdurre strumenti, che vadano in quella direzione, con una distinzione nelle grandi e medie aziende c'è anche una forte disponibilità alla partecipazione agli organi sociali. nelle piccole e micro aziende c'è una disponibilità alla partecipazione ai risultati attraverso la contrattazione aziendale. Quello che riteniamo utile e indispensabile è quello di integrare poi, la norma attraverso l'introduzione di una fattispecie specifica che sono il la le azioni da lavoro che si distinguono le azioni di capitale nelle modalità di circolazione." .