Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali

Ennesimo colpo di scena nel Risiko bancario estivo, l'assemblea di Mediobanca ha bocciato la proposta di offerta di scambio per acquisire il controllo di Banca Generali, proposta dallo stesso management della banca milanese. L'offerta dunque non partirà. Mediobanca ora risulta più vulnerabile rispetto a chi ne vuole prendere il controllo, in particolare Monte dei Paschi di Siena, la cui offerta su Piazzetta Cuccia pare ora avere strada spianata. L'offerta della banca senese, partecipata anche del Ministero dell'Economia su Mediobanca, scadrà a inizio settembre, se dovesse andare in porto, MPS prenderà il controllo di Mediobanca e anche indirettamente di Assicurazioni Generali, di cui la banca milanese è primo azionista. Generali che gestisce centinaia di miliardi di risparmi degli italiani e di titoli di debito pubblico. L'Amministratore Delegato Alberto Nagel rammaricato per la bocciatura della proposta che apre anche interrogativi sul suo futuro, ma ha anche criticato alcuni azionisti che ha detto "Sono in chiaro conflitto di interessi" Un riferimento molto probabile al gruppo Caltagirone e al gruppo Delfin, azionisti sia di Mediobanca che di MPS che di Assicurazioni Generali e sono i chiari vincitori di questo ultimo turno di Risiko bancario. .