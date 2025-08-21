Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali

00:01:14 min
|
1 ora fa

Ennesimo colpo di scena nel Risiko bancario estivo, l'assemblea di Mediobanca ha bocciato la proposta di offerta di scambio per acquisire il controllo di Banca Generali, proposta dallo stesso management della banca milanese. L'offerta dunque non partirà. Mediobanca ora risulta più vulnerabile rispetto a chi ne vuole prendere il controllo, in particolare Monte dei Paschi di Siena, la cui offerta su Piazzetta Cuccia pare ora avere strada spianata. L'offerta della banca senese, partecipata anche del Ministero dell'Economia su Mediobanca, scadrà a inizio settembre, se dovesse andare in porto, MPS prenderà il controllo di Mediobanca e anche indirettamente di Assicurazioni Generali, di cui la banca milanese è primo azionista. Generali che gestisce centinaia di miliardi di risparmi degli italiani e di titoli di debito pubblico. L'Amministratore Delegato Alberto Nagel rammaricato per la bocciatura della proposta che apre anche interrogativi sul suo futuro, ma ha anche criticato alcuni azionisti che ha detto "Sono in chiaro conflitto di interessi" Un riferimento molto probabile al gruppo Caltagirone e al gruppo Delfin, azionisti sia di Mediobanca che di MPS che di Assicurazioni Generali e sono i chiari vincitori di questo ultimo turno di Risiko bancario. .

L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'UcrainaL'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
economia
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
00:02:11 min
| 2 giorni fa
pubblicità
Russia, quanto può continuare l'offensiva in UcrainaRussia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
economia
Russia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
00:02:38 min
| 9 giorni fa
Il possibile scambio di territori ucraini per la paceIl possibile scambio di territori ucraini per la pace
economia
Il possibile scambio di territori ucraini per la pace
00:02:37 min
| 10 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
00:42:29 min
| 13 giorni fa
ERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettricheERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
economia
In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
00:01:42 min
| 12 giorni fa
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioniDazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
economia
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
00:01:56 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
00:24:14 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
00:24:08 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
00:24:28 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
00:24:42 min
| 13 giorni fa
Dazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziatiDazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziati
economia
Dazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziati
00:00:57 min
| 13 giorni fa
Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8
economia
Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8
00:00:51 min
| 13 giorni fa
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'UcrainaL'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
economia
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
00:02:11 min
| 2 giorni fa
Russia, quanto può continuare l'offensiva in UcrainaRussia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
economia
Russia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
00:02:38 min
| 9 giorni fa
Il possibile scambio di territori ucraini per la paceIl possibile scambio di territori ucraini per la pace
economia
Il possibile scambio di territori ucraini per la pace
00:02:37 min
| 10 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
00:42:29 min
| 13 giorni fa
ERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettricheERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
economia
In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
00:01:42 min
| 12 giorni fa
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioniDazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
economia
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
00:01:56 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
00:24:14 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
00:24:08 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
00:24:28 min
| 13 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
00:24:42 min
| 13 giorni fa
Dazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziatiDazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziati
economia
Dazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziati
00:00:57 min
| 13 giorni fa
Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8
economia
Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8
00:00:51 min
| 13 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità