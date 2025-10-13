Assolombarda, il pres. Biffi: più investimenti in AI

00:01:30 min
|
5 ore fa

Recuperare il gap di competitività tramite l'Intelligenza Artificiale. È tutta impostata sulla spinta verso la rivoluzione tecnologica l'assemblea di Assolombarda, la prima presieduta da Alvise Biffi. Il Presidente dell'associazione di industriali più importante d'Italia, incentra la sua relazione d'esordio sulla necessità di investire di più verso le nuove tecnologie e verso il loro rapporto con le persone. "Rethinking industry", ripensare l'industria. E' lo slogan scelto per accompagnare nuovi progetti, a cominciare da ForgIA, un piano digitale nazionale, in collaborazione con Unione Industriali di Torino, Politecnico di Milano, Regione Lombardia e Comune di Milano. Un ecosistema di dati condivisi dalle filiere e dai distretti industriali, messi a disposizione per appunto, forgiare soluzioni di intelligenza artificiale, a cui il titolo ammicca con un gioco di parole. La produttività delle piccole e medie imprese dell'area potrà crescere del 10%, ossia quasi due miliardi e mezzo prevede Biffi che chiede uno sforzo di investimenti in questa direzione anche al governo. La manovra light del governo le piace? "Abbiamo bisogno di più coraggio, serve un cambio di paradigma che non misuri le spese ma misuri i risultati. Le nostre aziende devono investire in processi in intangible rethinking industry, dobbiamo ripensarle, e quindi non servono lacci e lacciuoli servono tante risorse per andare in questa direzione. Non sembra che ci siano". .

