Auto diesel, rinvio dello stop non scioglie i nodi con l'Ue

A fissare nel 2025 il blocco alla circolazione delle auto e dei furgoni diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna era stato il Governo Meloni nel settembre di 2 anni fa. La decisione era stata presa per adeguarsi alle regole europee per ridurre l'inquinamento, che l'Italia da anni non rispetta tanto da essere condannata per due volte dalla Corte di Giustizia Comunitaria, nel 2020 e nel 2022, ed essere sotto procedura d'infrazione e, quindi, a rischio multa. Adesso è lo stesso Governo a posticipare il provvedimento, denunciando per voce del Vicepremier Matteo Salvini le "follie del Green Deal", cioè il programma contro le emissioni dannose alla salute. La stretta slitta quindi di un anno, cioè all'ottobre del 2026, e la portata viene ridimensionata. Da capire, a questo punto, come reagirà Bruxelles, secondo la quale nella Pianura Padana, una delle zone che più soffre lo smog, vengono sistematicamente superati i livelli di polveri sottili, Pm10 e biossido di azoto. Ma oltre al rinvio della stretta, vediamo cosa cambia. La messa al bando dei veicoli a gasolio con più di 10 anni riguarderà solo le città più grandi, quelle con oltre 100.000 abitanti, e non come previsto in precedenza quelle con più di 30.000. In questa maniera si riduce notevolmente la platea degli interessati: sarebbero 250.000 i veicoli costretti a rimanere in garage, contro gli 1,3 milioni che altrimenti avrebbero dovuto tenere i motori spenti. Un sollievo per i tanti che si sarebbero trovati di fronte alla costosa alternativa di dover cambiare auto anche se, c'è da ricordare, il blocco è limitato all'autunno-inverno, cioè nei mesi in cui l'inquinamento di solito è maggiore, solo nei giorni feriali e negli orari di punta. Le singole amministrazioni possono mettere divieti in situazioni critiche ma le regioni, altra novità, potranno anche evitare le limitazioni, adottando altre misure per raggiungere i livelli di emissione dettati dall'Unione Europea. .