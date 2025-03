Auto, effetto dazi: a febbraio vendite Italia -6%

Per un problema quanto meno posticipato quello delle mega multe ai produttori europei che sforano i limiti di CO2, un altro immediato si abbatte sul mondo dell'auto. Tra i settori più colpiti dai dazi americani entrati in vigore per Canada e Messico ci sono infatti le quattro ruote. Molte case europee costruiscono in Messico BMW, Mercedes, Volkswagen, Stellantis. Perciò, secondo i calcoli degli analisti di Bloomberg, le tariffe doganali all'ingresso degli Stati Uniti potrebbero costare quasi sei miliardi di utile operativo ai giganti europei che producono nei Paesi colpiti. Stellantis sarebbe la più penalizzata perché ha stabilimenti anche in Canada. E infatti a Piazza Affari il titolo ha vissuto un martedì molto complicato. Il gruppo presieduto da John Elkann in una nota ha accolto positivamente la decisione della Commissione Europea di dare tre anni di tempo anziché uno per adeguarsi agli obiettivi di emissioni di CO2. In pratica, congelando le maxi multe miliardarie per le case produttrici previste per la fine di quest'anno, Bruxelles fa sapere che l'obiettivo della neutralità climatica al 2035 rimane, come a dire che lo stop alle sanzioni non può voler dire liberi tutti. Sullo sfondo resta l'emorragia di vendite che non accenna a rimarginarsi. A febbraio in Italia sono state immatricolate meno di 138 mila vetture, un calo di oltre il 6% sul febbraio di un anno fa e del 21% rispetto allo stesso mese del 2019 l'ultimo anno pre Covid. .