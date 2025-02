Auto, vendite ancora in calo a gennaio in Ue

Parte col freno a mano tirato il mercato delle quattro ruote nel 2025 e le vendite di auto nuove nell'intera Unione Europea, il mese scorso sono scese del 2,6% rispetto a un anno prima, confermando il cattivo andamento di quella che rimane una delle principali industrie del continente, con oltre 13 milioni di lavoratori coinvolti. Particolarmente negativa la situazione nelle economie più grandi. Francia, Germania e Italia hanno registrato cali superiori alla media, mentre è risultata in controtendenza la Spagna, che continua a vivere un buon momento. Male Stellantis, il gruppo Italo-francese, che ha in portafoglio numerosi marchi fra i quali Fiat, Peugeot, Citroen, ha visto ridurre la sua quota di mercato al 16%. Insomma, la situazione non migliora dopo un 2024 disastroso, con tonfi in alcuni Paesi anche superiore al 20%. E i produttori, ma anche i governi, preoccupati per il passaggio all'elettrico previsto dalle norme comunitarie nel 2035. A questo proposito, da segnalare un aumento, a gennaio, delle vendite dei veicoli a batteria che hanno rappresentato oltre un terzo delle immatricolazioni. In questo quadro, complicato dalla forte concorrenza cinese e i possibili dazi degli Stati Uniti, cresce l'attesa per il piano che la Commissione Europea presenterà il 5 marzo. Sul tavolo l'ipotesi di ammorbidire le multe stimate in 16 miliardi di euro per le case che non riducono quest'anno le emissioni di gas, ma anche quelle di lasciare sul mercato le auto plug-in, che vanno sia con energia elettrica sia a benzina. C'è però, chi preme in senso opposto, lamentando che frenare sulla transizione verde, che Bruxelles non vuole abbandonare, indebolirà gli investimenti già fatti, facendo perdere competitività al Vecchio Continente. .