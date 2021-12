Banche centrali: perché Bce e Fed hanno strategie differenti

Quel trend in giallo che cosa indica? Indica dove sarebbe il livello dei prezzi, quindi non l'inflazione, cioè è molto importante distinguerli, l'inflazione è la velocità, il livello dei prezzi è il punto, dove sarebbero, questo è il trend giallo, se dal 2000 i prezzi fossero saliti del 2% l'anno, va bene? Ora, un modo di interpretare la politica materia nuova della Fed, il nuovo regime di politica monetaria, è che il livello dei prezzi conta di più del tasso di crescita. Che cosa vuol dire vuol dire? Vuol dire che quando quella linea blu diventa parallela al trend, come vedete, allora potremmo dire, anzi possiamo dire matematicamente che la velocità di crescita, essendo parallela al trend, del 2%. Ma il nuovo regime di politica monetaria della Fed richiede che in realtà il livello dei prezzi, sostanzialmente, ritorni in linea con il trend e questo spiega, vediamo la linea blu che sta per toccare, questo spiega perché la Fed è rimasta inattiva fino ad un certo punto, il problema è che quella linea blu sta per schiantarsi contro il trend e probabilmente lo sta per superare, ed è per questo che il cambio di rotta della Fed sembra un po' in ritardo, come aver frenato prima di una curva un po' troppo tardi. Per ciò che riguarda la Bce invece quel grafico spiega ancora di più perché la Bce, come diversi membri del board hanno detto ultimamente, è paziente. È paziente perché la Bce viene da anni, più degli Stati Uniti, di stagnazione e di quasi deflazione in Europa e quindi c'è una necessità di compensare. Di compensare con con tassi di inflazione superiori al 2% per un pò di tempo quel periodo di inflazione così bassa, in modo che il livello dei prezzi ritorni diciamo in linea con quel trend. Ora, questo è chiaramente quello che la Fed deve fare in base alla propria politica, non è così chiaro se la Bce sia guidata da questi principi ma tendenzialmente, anche se non è detto in modo formale, questo secondo me è il modello concettuale per comprendere perché anche la Bce è rimasta paziente fino ad ora e perché abbiamo un po' più di spazio per essere pazienti.