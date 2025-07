Banche, Unicredit ritira offerta su Bpm: diventato un peso

Partita chiusa, Unicredit ha ritirato l'offerta per l'acquisto della Banca Popolare di Milano per le tante incertezze che hanno sin dall'inizio, otto mesi fa, avvolto un'operazione da 15 miliardi di euro che avrebbe creato il primo gruppo del credito del nostro paese. I ricorsi in tribunale e soprattutto lo scontro col governo hanno portato l'amministratore delegato Andrea Orcel a un passo indietro, in quella che è la prima mossa nel complesso Risiko bancario italiano che giunge a una sua definizione. Il motivo principale? Il golden power. Richiamando la disciplina pensata per tutelare gli interessi nazionali in alcuni settori economici considerati strategici, Palazzo Chigi aveva subordinato il via libera alla fusione a una serie di vincoli, fra questi, quello che obbligava Unicredit a non ridurre il numero di sportelli dopo aver inglobato BPM, quello di garantire i finanziamenti per opere di interesse pubblico e anche la cessazione delle attività in Russia a inizio 2026. Di fronte a tanti paletti l'istituto si era rivolto ai giudici amministrativi che avevano annullato alcune delle condizioni poste dall'esecutivo, mantenendo però quella di lasciare Mosca. Così si era espressa anche l'Europa che da tempo spinge sulle aggregazioni per competere coi colossi americani che aveva criticato il nostro governo, azionista di Monte Paschi di Siena, in corsa per la conquista di Mediobanca. Insomma, tanta incertezza, certificata anche dalla Consob, l'Autorità italiana di controllo della borsa, che da ultimo aveva concesso un mese in più a Unicredit per concludere l'operazione. Tempo per fare chiarezza che, come visto, si è rivelato non necessario con Orcel che nel presentare i risultati della sua banca, impegnata intanto nella difficile scalata a Commerzbank, ora dice che BPM era diventato un peso e che col golden power non c'era altra strada da percorrere. .