Il Paese, in questo momento, ha bisogno di guardare al futuro e di programmare una crescita, come ha definito il Governatore, lunga, duratura, perché dobbiamo rispondere a un debito pubblico che sarà alto per parecchi anni, ha detto che avremo un rapporto deficit/PIL oltre il 160% per molti anni, quindi dobbiamo concentrarci sulla crescita e, ribadisco, noi ci troviamo nella mediazione equilibrata, saggia del Presidente Draghi.