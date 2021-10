Bankitalia e BRI premiano progetti di tecnologie per finanza

Nuove tecnologie per sviluppare una finanza sempre più sostenibile. Anche il mondo del credito sta iniziando a vivere la sua transizione digitale e per questo la Banca d'Italia assieme all'Innovation Hub della BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, ha varato una gara internazionale sulla spinta della Presidenza italiana del G20 che coinvolge 25 paesi. Obiettivo, premiare e sostenere i 3 progetti vincitori del G20 Texprint 2021 con cerimonia che si è tenuta, non è un caso, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. "Oggi abbiamo premiato tre grandi temi che sono legati al cambiamento e alla transizione ecologica e che hanno ad oggetto sostanzialmente la possibilità di raccogliere dati, di analizzare questi dati, e di disseminare questi dati. Questo è diciamo uno delle challenge più grandi che cin sono in questo settore e abbiamo premiato tre società europee, quindi anche questo è importante dire, che l'Europa è competitiva da questo punto di vista. Sono tre startups quindi tre società giovani che hanno provato di avere non soltanto progetti innovativi ma anche esportabili ad altri paesi ad altri settori industriali ad altre culture.".