Il tono mi è piaciuto molto perché è un tono positivo è un tono che mette in evidenza le opportunità che ci sono e le collega ai problemi, al cambiamento che noi dobbiamo fare e io sottolineo tra tutto quello che ha detto il governatore due grandi cambiamenti, ridurre la povertà che è aumentata negli ultimi tempi, ridurre il debito e questo va fatto soprattutto in funzione dei giovani, non possiamo lasciare ai giovani un'Italia più indebitata di quanto non fosse già e più povera.