La crisi e le difficoltà ci attraverseranno ancora per un bel po' di tempo, il dato sul Pil che lei commentava è una soddisfazione, ma è totalmente inadeguata rispetto al problema. Abbiamo questo recovery tra le mani, vediamo di non perderlo, di sfruttarlo bene perché, insomma, l'unica strada è accelerare quel po' di ripresa, pensiamo ad un balzo del 5, 6% se il covid finisce, non sarà sufficiente a risolvere questi problemi, ma indirizziamo tutte l'energie con l'attenzione all'occupazione.