Abbiamo voluto scegliere in questa giornata due realtà, tra le realtà più importanti, dal punto di vista produttivo e formativo e le abbiamo volute tenere insieme, proprio perché siamo convinti che non c'è economia, non c'è innovazione senza la formazione e la ricerca e quindi, vogliamo far vedere oggi al Presidente che, rispetto allo stereotipo che racconta di un Paese spaccato in due, in cui noi del Sud cerchiamo sempre di rincorrere un treno che non riusciamo a prendere mai, in realtà non è così.