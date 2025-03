Bce taglia i tassi. Rischi da dazi, Pil su con spese Difesa

Non si esclude una pausa e non si esclude un nuovo taglio del costo del denaro dopo il sesto ribasso consecutivo che ha portato il tasso di interesse di riferimento a scendere al 2,5%. Con l'ultima sforbiciata la Banca Centrale Europea prosegue la politica monetaria di allentamento, ma ora rimane in attesa che lo scenario diventi più chiaro. Al momento le nubi all'orizzonte sono tante. A descriverle è la presidente Christine Lagarde. Guerra in Ucraina, conflitto in Medio Oriente e barriere alla dogana. I dazi dell'America di Donald Trump, in particolare quelli minacciati all'Europa e la rappresaglia a suon di tariffe, potrebbero dunque comprimere la già fiacca economia dell'eurozona sulla quale vengono abbassate le stime. Una spinta al PIL, ha detto Lagarde, potrebbe arrivare da maggiori investimenti nelle infrastrutture e dall'aumento della spesa militare, sulla quale si ragiona a Bruxelles, ma una decisione non spetta, ha precisato la numero uno della Bce alla banca centrale. Sul fronte dei prezzi si va verso quel due per cento ritenuto ottimale dall'istituto di Francoforte, che però ha ritoccato al rialzo le previsioni sull'inflazione a causa dell'aumento dei costi dell'energia. Nel frattempo si possono fare un po' di conti sugli effetti della riduzione dei tassi che abbassa i costi dei nuovi mutui e prestiti per famiglie e imprese. I risparmi variano in base a quanto ottenuto dalla banca e alla durata del finanziamento e per i mutui per la casa possono essere anche di centinaia di Euro. .