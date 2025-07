Bilancio europeo, Giansanti: da Von Der Leyen solo delusioni

A casa mia 387 miliardi, che è la somma attuale destinata agli agricoltori, scende a 302, se 302 vale 387, ebbene, allora è cambiato l'unità di misura, evidentemente la Commissione vive una stagione di riformismo, di rivoluzione direi, di non attenzione ad un settore fondamentale e strategico che è quello dell'agricoltura. Siamo di fronte, non ad un compromesso o ad un'evoluzione come ci è stato ricordato, siamo di fronte a una dichiarazione di guerra, dispiace perché la Von Der Leyen è anche quella, presidente che in campagna elettorale si vantava di essere um il punto di riferimento degli agricoltori, Diceva che il suo partito di riferimento è il partito degli agricoltori, ne prendiamo atto dalle promesse abbiamo ottenuto solamente delusioni. .